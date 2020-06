Rund 3300 Bestellungen : Käufer warten mehrere Monate auf ihre Beethoven-Statuen

Bonn Die Kunstinstallation der kleinen Beethoven-Statuen auf dem Bonner Münsterplatz wurde weltbekannt. Doch obwohl Kunden ihre Figuren bereits bezahlt hatten, mussten sie lange auf sie warten.

„Wir wurden von der Nachfrage überrascht“

Produzent kann nur 60 Figuren pro Woche anfertigen

Für Hörl waren die langen Lieferzeiten allerdings schon klar, als er die vielen Bestellungen sah, worauf er nach eigenen Angaben auch unverzüglich hingewiesen habe. „Erst hatten alle in Bonn Angst, dass man auf den Kosten dafür sitzen bleiben würde“, erzählt er. Die 500 Statuen waren schnell verkauft, sodass er auf 770 aufstockte. Hörl habe von Anfang an gesagt, dass sein Produzent nur etwa 60 Figuren pro Woche fertigen könne. Also hätte es ab Juni knapp zehn Monate gedauert, um alle rund 2500 neu hinzugekommenen Aufträge abzuarbeiten. „Rückblickend haben haben wir sogar noch Glück gehabt“, sagt er. Denn in dieser Zeit sei, entgegen Eisels Darstellung, kein einziges Mal die nur für 1000 Figuren ausgelegte Gussform kaputt gegangen, was einen wochenlangen Ausfall bedeutet hätte.

„Mir tut das Leid. Es wäre mir lieber, dass wäre alles abgeschlossen“, sagt Hörl. Denn der Ärger werfe auch ein schlechtes Bild auf den Künstler. „Aber man muss auch sagen, dass wir von dem Erfolg völlig überrascht wurden. Es gab in meinem Leben noch nie ein Projekt, was mit so großen und teuren Figuren solche Stückzahlen hervorgebracht hat.“ Und das zeige, wie sehr sich die Bonner mit Beethoven identifizieren würden. „Das ist selten“, lautet sein Kompliment. Am liebsten hätte er eine weitere Firma mit der Produktion beauftragt. Doch das Verfahren sei so aufwendig und einzigartig, dass es in Europa nur noch in Coburg angewandt werde. Auf GA-Anfrage sagt eine Mitarbeiterin des kleinen mittelständischen Betriebs, dass man „alles tue, was man könne“, aber auch noch andere Aufträge habe.