Studie in zwei Bonner Kindertagesstätten : Uniklinik legt erste Ergebnisse zu Corona-Gefahr in Kitas vor

Bonn In einer gemeinsamen Studie haben die Stadt Bonn und die Uniklinik die Mitarbeiter und Kinder von zwei Bonner Kindertagesstätten auf das Coronavirus getestet. Ergebnis: Alle sind coronafrei.

Es liegen erste Untersuchungsergebnisse der gemeinsamen Coronavirus-Studie „KiRaSu“ der Stadt Bonn und des Universitätsklinikums Bonn in zwei ausgewählten Kindergärten vor. In der vergangenen Woche sind Mitarbeiter und Kinder in der Kindertagesstätte der Uniklinik und in der Kindertagesstätte am Stadion in Beuel getestet worden. Insgesamt wurden 89 Kinder untersucht; 57 in der Kita der Uniklinik, 32 in der Kita am Stadion. Bei den Kindern wurde ein Rachenabstrich entnommen und untersucht. Bei keinem der 89 Kinder konnte das Coronavirus nachgewiesen werden.