Enthüllung des Denkmals : Beethoven-Schauspiel wird auf 2021 verschoben

Bonn Jetzt ist es offiziell: Die Jubiläumsveranstaltung mit dem geplanten Schauspiel zur Enthüllung des Beethoven-Denkmals im Jahr 1845 ist auf August 2021 verschoben. Die Entscheidung ist dem Vorstand des Schiffer-Vereins Beuel nicht leicht gefallen.

Doch der mit mehreren hundert Personen großen Gruppe – bei über 40 mitwirkenden Vereinen und Organisatoren – geht es offenbar nicht anders als den vielen Menschen und Organisationen, die nach Beethovens Tod daran gedacht haben, diesem in seiner Heimatstadt ein Denkmal zu errichten. Denn in der Festschrift des Bonner Universitätsprofessors Heinrich Carl Breidenstein zur Inauguration des Beethovendenkmals in Bonn am 12. August 1845 ist Folgendes nachzulesen: „Schon im Jahre 1828 kam mir der Gedanke, dass ein Vorschlag unsem grossen Beethoven in seiner Vaterstadt ein Monument zu errichten, wohl grossen Anklang finden dürfte, und ich theilte ihn Andern verschiedentlich mit, ohne jedoch irgend etwas Weiteres in Beziehung darauf zu unternehmen, und zwar aus dem Grunde, weil damals die Cholera das halbe Europa und namentlich auch unser Deutschland in Schrecken setzte und somit die Zeit der Ausführung einer solchen Idee keineswegs günstig war.“