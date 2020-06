Kommentar zu den Beethoven-Figuren von Hörl : Ärgerliches Kompliment

Meinung Bonn Die Kunstinstallation der kleinen Beethoven-Statuen auf dem Bonner Münsterplatz wurde weltbekannt. Obwohl Kunden ihre Figuren bezahlt hatten, mussten sie lange auf sie warten. Dennoch sind die Verzögerungen verständlich, meint unser Autor.

Wer heute etwas bestellt, hat die Ware meist schon übermorgen in den Händen. In Einzelfällen kann es ein paar Wochen dauern, aber nicht mehrere Monate. Wenn einem dann auch noch im Sommer garantiert wurde, bis Weihnachten endlich beliefert zu werden, nachdem man treugläubig bezahlt hat, ist der Ärger angebracht. Beethoven und ehrenamtliches Engagement hin oder her: Guter Service sieht anders aus und wirft ein schlechtes Licht auf die Vereine Bürger für Beethoven und City-Marketing. Wenn die Kunden nicht so sehr an der Sache und ihrem Beethoven hängen würden, sie hätten ihn sicherlich wieder abbestellt.