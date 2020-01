Kahlschlag nach trockenem Sommer : Warum auf Bonner Friedhöfen zahlreiche Bäume gefällt werden

Poppelsdorf Die trockenen Sommer der beiden vergangenen Jahre haben den Bäumen stark zugesetzt – auch auf den Bonner Friedhöfen. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht lässt die Stadt deshalb insgesamt 370 Bäume auf den Friedhöfen fällen, 160 davon allein in Poppelsdorf.

Die sonst so angenehme Stille auf dem Poppelsdorfer Friedhof wird durchbrochen vom Lärm großer Forstmaschinen und Kettensägen. Die Reihe abgesägter Baumstämme wächst immer weiter. Die Baumfällung von rund 160 Bäumen auf dem Friedhof ist in vollem Gange. Nötig gemacht hatten sie die vergangenen zwei Sommer, die heiß und extrem trocken waren. Viele Bäume überstanden diese Bedingungen nicht. Auf den Bonner Friedhöfen sind insgesamt 370 Bäume betroffen. In Poppelsdorf ist es vor allem die Orient-Fichte, die zu viel Schaden genommen hat und nun in großer Zahl gefällt werden muss.