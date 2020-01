Gasleitungen werden ausgetauscht : Villemombler Straße in Bonn Richtung Duisdorf gesperrt

Bonn Die Bonner Stadtwerke haben die Villemombler Straße in Richtung Duisdorf gesperrt. Die Sperrung gilt noch bis zum 28. Februar. Bauarbeiter tauschen dort Gasleitungen aus.

Die Villemombler Straße ist eine frequentierte Verbindungsachse, unter anderem von Hardtberg zum Venusberg. Wer am Mittwoch früh unterwegs war, konnte beim Aufbau der Baustelle noch gerade so durchschlüpfen. Ab 9 Uhr war die Fahrspur abgeriegelt. Große rot-weiße Sperrbaken blockieren jeweils die Abbiegespuren und die Einfahrt in die Villemombler. Am Nachmittag legten einige Autofahrer heftige Bremsmanöver hin, weil sie offenbar nicht mit der Barriere gerechnet hatten. Mancher versuchte sein Glück und umfuhr die Baken, um schließlich vor der Baustelle zu wenden.