Verhandlungstag in Bonn fiel aus : Kronzeugin im Sugardaddy-Prozess in geschlossener Psychiatrie

Bonn Im sogenannten Sugar-Daddy-Fall ist die für Dienstag angesetzte Verhandlung ausgefallen. Grund war die Erkrankung der 31-jährigen Kronzeugin. GA-Informationen zufolge soll sie sich in einer Psychiatrie befinden.

Eigentlich sollte vor dem Bonner Landgericht am Dienstagmorgen der Prozess im sogenannten Sugar-Daddy-Fall fortgesetzt werden. Schon an dem fehlenden Polizeiaufgebot, das sonst an jedem Verhandlungstag das Gerichtsgebäude sichert, konnte man aber sehen, dass zumindest die Kronzeugin an diesem Morgen nicht erwartet wurde. Wegen Krankheit der 31-Jährigen war der Verhandlungstag kurzfristig aufgehoben worden.