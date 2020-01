Bis Ende Februar : Stadt Bonn lässt 370 Bäume auf Friedhöfen fällen

Bonn Wenig Wasser in den Sommermonaten und der Borkenkäfer haben vielen Bäumen auf Bonner Friedhöfen zugesetzt. Die Stadt fällt ab Montag zahlreiche Bäume. Teilweise werden Friedhofsabschnitte gesperrt. Ein Friedhof ist besonders stark betroffen.

Die Stadt Bonn lässt ab kommenden Montag rund 370 Bäume auf Friedhöfen fällen. Diese sind laut Mitteilung durch den Wassermangel der vergangenen beiden Sommer abgestorben oder so geschwächt, dass sie bruchgefährdet sind.

Besonders betroffen sei demnach der Friedhof in Poppelsdorf, wo rund 160 Bäume gefällt werden. Während der Arbeiten, bei denen Mitarbeiter zunächst einzelne Bäume im unteren Bereich des Friedhofs fällen, werden Teile des Friedhofs gesperrt. Sogar für mehrere Tage komplett gesperrt wird laut Stadt der Urnenhain am Waldrand an der Kreuzbergkirche. Dort werden die meisten Bäume entfernt - der Borkenkäfer hat sich auf zahlreichen Orient-Fichten breitgemacht.