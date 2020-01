Augenkontakt mit den Schauspielern : Bonner Kellertheater „Die Pathologie“ führt „Nipple Jesus“ auf

Spielleiter Johannes Prill will, dass das Publikum versteht, was auf der kleinen Bühne passiert. Foto: Stefan Hermes

Bonn Das Kellertheater „Die Pathologie“ spielt mit der Nähe zum Publikum. An diesem Samstag steht Nick Hornbys „Niple Jesus“ auf dem Programm.

Vor bald 20 Jahren entstand die Idee, im Keller der damaligen Südstadtkneipe „Pathos“ ein Theater einzurichten. Der Name „Die Pathologie“ war schnell gefunden. Schließlich beschäftigt sich die Pathologie fernab vom Pathos mit messerscharfer Analyse. „In unserem Theater kann man nichts ‚vorspielen‘, hier muss man ehrlich spielen“, sagt Johannes Prill (56), der vor zwei Spielzeiten die künstlerische Leitung von Maren Pfeiffer übernommen hat. Am Wochenende gibt es wieder zwei Vorstellungen.

Mit ansteckender Begeisterung erzählt er von der Wiederaufnahme von „Niple Jesus“, entstanden aus einem Essay von Nick Hornby. Sein Schauspielkollege Steven Reinert hat es ihm für die Pathologie vorgeschlagen. Nun gibt der Kölner Film- und Theaterschauspieler den Dave, einen Ex-Nachtclub-Türsteher, der als Museumswärter ein Jesus-Bild bewacht, das sich als eine Collage von aus Pornoheften ausgeschnittenen Brustwarzen entpuppt. „Mit seinem Stück hat Hornby die künstlerisch intellektuelle Arroganz aufs Korn genommen“, sagt Prill. Der Hauptfigur gelinge es mit rührender Naivität, die richtigen Schlüsse zu ziehen, ohne es selber zu wissen. „Er stellt den ganzen Kunstmarkt infrage“, so Prill, der mit seiner bewegten Vita nicht weit davon entfernt ist, es selber zu tun. „Es kann nicht richtig sein, Geschichten so zu verklausulieren oder mit Symbolen zu überfrachten, dass kein Mensch mehr versteht, um was es geht“, sagt er. Er ärgert sich noch heute über die ihm stereotyp erscheinende Aussage der damaligen Bonner Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp, die veröffentlichen ließ, dass man nicht angetreten sei, die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. „Für wen soll man denn Theater sonst machen?“ fragt Prill rhetorisch. Im Moment hofft er, der keine Subventionen bekommt, dass die Bonner Theatergemeinde „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ in ihr Programm aufnimmt. Prill möchte junge Menschen erreichen und seine Produktionen auch Lehrern für den Unterricht anbieten.