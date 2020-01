In der Bonner Innenstadt : Polizei nimmt bei Großkontrolle Fahrradfahrer in den Blick

In der Bonner Innenstadt kam es am Mittwoch zu Kontrollen von Radfahrern. (Archivbild). Foto: MLH/Horst Müller

Bonn Die Polizei hat am Mittwochvormittag in der Bonner Innenstadt Fahrradfahrer kontrolliert. Mit mehreren Wagen war die Bereitschaftspolizei am Bertha-von-Suttner-Platz und am Busbahnhof im Einsatz.

Fahrradfahrer standen im Zentrum einer großangelegten Polizeikontrolle am Mittwochvormittag in der Bonner Innenstadt. Wie Simon Rott aus der Pressestelle der Bonner Behörde auf Anfrage mitteilte, kontrollierten die Beamten die Zweiradfahrer an der Ecke Bertha-von-Suttner-Platz/Belderberg sowie am Busbahnhof am Bonner Hauptbahnhof.

Die Polizei erhob „wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten“ 22 Verwarngelder und führte 58 aufklärende Gespräche mit Radfahrern oder Passanten. Acht Personen kontrollierte die Polizei gesondert. So etwas geschehe beispielsweise dann, wenn sich jemand nicht ausweisen könne oder der Polizei bereits bekannt sei, so Rott. Kontrolliert worden sei auch der Fahrer eines Autos, das verbotenerweise in die Friedrichstraße abbiegen wollte.