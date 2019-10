Polizei Bonn sucht Täter : Joggerinnen im Meßdorfer Feld sexuell belästigt

Bonn Die Polizei Bonn sucht nach einem Mann, der im Meßdorfer Feld mehrere Joggerinnen sexuell belästigt haben könnte. Zuletzt soll am Montag ein Unbekannter einer 21-Jährigen an den Po gefasst haben und dann verschwunden sein.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, joggte die junge Frau am Montag gegen 8.30 Uhr über einen Feldweg, als ihr plötzlich ein junger Mann im Vorbeilaufen an den Po gefasst haben soll. Anschließend sei er davongelaufen, so der Bericht. Die Frau informierte am Nachmittag die Polizei