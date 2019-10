Fachvorträge, Workshops und Einzelgespräche : Senioren nutzen die Messe "Leben im Alter" in Röttgen

Röttgen Bei der Messe "Leben im Alter" in Röttgen hatten ältere Menschen die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren und individuell beraten zu lassen. Etwa, wie sie alltägliche Probleme und Lebenssituationen am besten bewältigen können.

Leben im Alter ist nicht immer einfach. "Es entstehen viele Probleme, doch auch wenn die Leute heute älter werden, reden sie nicht gerne darüber", sagt Stephan Hobe, Vorsitzender der Stiftung Evangelisch am Kottenforst. Mit der Messe "Leben im Alter", die am Samstag in der Thomaskirche ihre Premiere feierte, wollte die Stiftung älteren Menschen die Möglichkeit bieten, sich vor Ort zu informieren und individuell beraten zu lassen, wie sie alltägliche Probleme und Lebenssituationen am besten bewältigen und wie sie so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können.