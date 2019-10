Herrmann-Wandersleb-Ring in Endenich : Umweltspur in Bonn nicht umsetzbar

Bonn Die Bonner Stadtverwaltung schließt Vorrang-Fahrstreifen für Busse und Fahrräder auf der Endenicher Straße aus. Denn das würde bei den Autofahrern zu mehr Staus führen.

Seit Sommer diskutieren Rat und Verwaltung über Umweltspuren auf dem Herrmann-Wandersleb-Ring und der Endenicher Straße für Busse und Radfahrer. Doch sind die auf einer der Hauptverkehrsadern in Bonn mit bis zu 30.000 Fahrzeugen am Tag überhaupt machbar?

Insbesondere käme es bei der Endenicher Straße unter anderem wegen der kurzen Linksabbiegespuren zu „nicht vertretbaren“ Staus für den auf einer Spur verbleibenden Individualverkehr, befürchtet die Verwaltung. Als Beispiel führt sie die Linksabbiegespur Karlstraße an, über die ein Großteil des Verkehrs in das Gewerbegebiet nördlich der Endenicher Straße abgewickelt wird.

Nach Auffassung der Verwaltung können im vorhandenem Straßenraum der Endenicher Straße daher so ohne weiteres keine Umweltspuren markiert werden. Dies wäre nur möglich, wenn Umbauten zum Beispiel an Mittelstreifen, an der Beleuchtung, den Ampeln und Gehwegen vorgenommen würden. Ziel einer entsprechenden Umbauplanung müsse sein, auch bei Einrichtung von Sonderfahrstreifen auf der Endenicher Straße eine „leistungsfähige Zuwegung“ der angrenzenden Wohn- und Gewerbeviertel zu gewährleisten. Aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Fahrbahndecke der Endenicher Straße wäre eine Umgestaltung aber nur in Verbindung mit einer Grundsanierung möglich. Letztere sei für die Endenicher Straße bereits für das Haushaltsjahr 2021 angemeldet. Im Vorfeld müsse allerdings ein Straßenentwurf zur Umgestaltung der Straße erarbeitet werden, der die Sonderfahrstreifen berücksichtigt.