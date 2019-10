Zwei Verletzte in Mehlem : 18-Jähriger hatte bei Unfall in Bonn 1,5 Promille

BONN Mit 1,5 Promille Alkohol war ein junger Autofahrer am Samstag in Bonn-Mehlem in einen Unfall verwickelt. Der 18-Jährige kollidierte in einem Kreuzungsbereich mit dem Wagen einer 56-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Bei einem Unfall in Bonn-Mehlem haben am Samstagnachmittag zwei Menschen Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, befuhr ein 18-Jähriger gegen 13.30 Uhr die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Rolandswerth.

Als der junge Mann in die Hagenstraße abbog, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 56-Jährigen, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Das Auto des 18-Jährigen geriet durch die Kollision ins Schleudern und kam erst auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer wurde ebenso wie die 56-Jährige leicht verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.