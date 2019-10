Bunte Flecken : Unbekannte werfen Farbbomben auf Stadthaus und Hilton

Bonn Unbekannte haben am Wochenende offenbar Farbbomben auf das Bonner Stadthaus und das Hilton-Hotel geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadt Bonn hat eine Fachfirma mit der Reinigung beauftragt.

Unbekannte haben die Fassade des Stadthauses am Berliner Platz und des Hilton-Hotels am Rheinufer mit Farbe beschmutzt. Die Bonner Polizei ermittelt in beiden Fällen gegen unbekannt. Vermutlich hätten die Täter Farbbomben geworfen. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang, hat aber bislang nach Auskunft ihres Sprechers Markus Beyer keine Anhaltspunkte, wer die Täter sein könnten.