Polizei Bonn sucht Zeugen : Unbekannter schraubt in Nordstadt Autoantennen ab

Bonn Die Bonner Polizei bittet bei der Suche nach einem Unbekannten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte soll in der Nacht zu Samstag an der Gabelsbergerstraße in Bonn an 19 Autos die Antennen abgeschraubt und gestohlen haben.

Auf Autoantennen hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Samstag in der Bonner Nordstadt zu schaffen. Laut Bericht der Polizei schraubte der Mann, der laut Zeugenaussagen mit einer braunen Jacke bekleidet war, an 19 Autos in der Gabelsbergerstraße die Stabantennen von den Dächern ab, ehe er unerkannt floh.