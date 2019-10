Weg für Autos eingeschränkt : Düsseldorf richtet weitere Umweltspur ein

Ein Hinweisschild, welches die erlaubten Fahrzeuge anzeigt, steht neben der neu eingerichteten Umweltspur in Düsseldorf.

Düsseldorf Dieselfahrverbote soll es nicht geben. Die Stadt Düsseldorf hat deshalb eine weitere Umweltspur zugunsten von Bussen, Radlern und Taxis eingerichtet. Ein Teilstück ist fertig. Von einem „Feldzug gegen das Auto“ spricht die örtliche CDU.

Für Autofahrer wird es in Düsseldorf enger: Auf einer Einfallstraße im Süden der Stadt ist ein erstes Teilstück der dritten Umweltspur fertig. Autofahrer können auf dem Weg in die Stadt nicht mehr zwei, sondern nur noch einen Fahrstreifen benutzen. „Eine furchtbare Verkehrsführung ist das“, stöhnte am Donnerstag ein Autofahrer, der zu einem wichtigen Termin mit dem Wagen angereist war. Der Mann ergatterte mit Glück ein Plätzchen auf einem vollen Pendler-Parkplatz und nahm dann die Straßenbahn.