Polizei sucht Zeugen : Mann belästigt Frauen in Regionalbahn von Beuel nach Neuwied

Bonn Zwei Frauen berichten, am vergangenen Freitag in einer Regionalbahn 27 sexuell belästigt worden zu sein. Ein junger Mann soll seine Hose geöffnet und sich selbst angefasst haben.

Eine junge Frau ist am vergangenen Freitag in der Regionalbahn 27 sexuell belästigt worden. Die Frau stieg um kurz nach 7 Uhr in Bonn-Beuel in die Bahn, die in Richtung Neuwied fuhr. Kurz darauf soll sich ein Mann ihr gegenüber gesetzt, seine Hose geöffnet und begonnen haben, zu masturbieren.