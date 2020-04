Tat am Rudolfplatz : Polizei sucht Zeugen nach Vergewaltigung in Köln

Symbolfoto. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Köln Am Rudolfplatz in Köln hat ein noch unbekannter Mann am vergangenen Samstag eine junge Frau vergewaltigt. Anschließend ist er geflohen. Die Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Nach einer Vergewaltigung am Rudolfplatz in Köln sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten ermitteln gegen einen Unbekannten, der in der Nacht zu Samstag eine junge Kölnerin vergewaltigt haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die Frau gegen 2 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Rudolfplatz an der Pilgrimstraße aufgehalten und wartete auf eine Bahn in Richtung Neumarkt. Der Täter habe sich ihr dort genähert und auf sie eingeredet. „Die Ermittler können nicht ausschließen, dass der Unbekannte sein Opfer über die Fahrbahn zu dem abgedunkelten Umfeld eines Restaurants gegenüber der dortigen Großbaustelle geführt hat“, heißt es von der Polizei. Im Außenbereich der Gastronomie habe der Mann die Frau zu Boden gedrückt und vergewaltigt. Das teilte das Opfer den später hinzugerufenen Polizisten mit. Anschließend sei der Mann in Richtung Platzfläche weggegangen.