Ehrenamtliche bringen das Haus auf Vordermann : Frühjahrsputz im Heimatmuseum Beuel

Beuel. Das Heimatmuseum Beuel ist zurzeit geschlossen. Die Ehrenamtlichen des Trägervereins nutzen jedoch die Zeit, um das Fachwerkensemble auf Vordermann zu bringen.

Von den ehrenamtlichen Mitarbeitern sind einer oder zwei nahezu tagtäglich im Museum, wir stellen fünf vor. „Wir sind immer allein, höchstens mal zu zweit im Museum, wir sprechen uns vorher ab, um uns nicht in die Quere zu kommen“, sagt Vereins-Geschäftsführerin Petra Clemens. Sie putzt das Büro. „Wir haben zwar eine Putzhilfe, aber die darf sich nur um die Böden kümmern“, erklärt Clemens. Die Papierstapel auf den Schreibtischen sollen nicht versehentlich durcheinandergebracht werden. Somit darf die Putzhilfe weder Schreibtische noch Fenster putzen. Doch putzen ist ja nicht alles. Rechnungswesen, Kontoauszüge besorgen, Buchhaltung, Anfragen beantworten, Ostergrüße verschicken, Post generell sowie einen „Arbeitsverteilungsplan“ zu erstellen, das ist das Tagesgeschäft für sie. Außerdem plant sie bereits die Museumszukunft: „Wir denken über eine Ausstellung zum Thema ‚Diorama‘ für das Jahresende nach. Wir haben ja selbst einige dieser wunderbaren Schaukästen im Museum, die vergangene Zeiten so schön lebendig werden lassen.“

von Inge Parusel. Zutaten 1 kg trockener Quark, 125 g Butter, 3 Eier, 125 g Crème fraîche, 200 g Zucker, 1 Hand voll Veilchenblüten, 1 Pck. Vanillinzucker, 125 g gehackte Mandeln, 65 g fein gewürfeltes Zitronat und Orangeat. kandierte Veilchen. Zubereitung Den Quark über Nacht in einem Mulltuch aufhängen und abtropfen lassen. Die weiche Butter, Crème fraîche, die Veilchen und die Eier verrühren und in einer Kasserolle unter ständigem Rühren erhitzen. Dann den Zucker, die gehackten Mandeln und das Zitronat und Orangeat beifügen. Einen Blumen-Tontopf mit einem feuchten Mulltuch auslegen und die Quarkmasse hineinpressen. Über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag auf einen Teller stürzen. Mit kandierten Veilchen dekorieren. Guten Appetit.

Horst Kollack ist Elektromeister. Mit seiner Frau Andrea kam er auf dem Heimweg immer am Museum vorbei und beschloss, aktiv mitzuarbeiten. Das war vor über 20 Jahren. Von Anfang an betreut er die Mitgliederverwaltung und ist mindestens einmal in der Woche am Computer des Vereins anzutreffen. Außerdem kümmert er sich um die Technik, wenn bei Vorträgen Beamer, Mikros, Lautsprecher oder Ähnliches benötigt werden. In diesen Tagen überarbeitet er die Mitgliederverwaltung, bucht Zahlungseingänge und stellt neue Mitglieder in das System ein. „Wir bekommen nach wie vor neue Mitglieder“, sagt er.