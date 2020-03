Zeugensuche in Troisdorf : Rollerfahrer lässt Beifahrerin nach Sturz schwer verletzt zurück

Troisdorf Am Donnerstagabend wurde beim Sturz mit einem Motorroller auf der Speestraße in Troisdorf eine 27-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer des Rollers flüchtete von der Unfallstelle und ließ die Troisdorferin mit schweren Kopfverletzungen liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.25 Uhr kam es am Donnerstagabend auf der Speestraße in Troisdorf zu einem Unfall, bei dem ein Motorrollerfahrer mit seiner Sozia stürzte. Die beiden waren auf dem linken Gehweg in Richtung der Langemarckstraße unterwegs, als der Fahrer laut Angaben von Zeugen in Höhe des Spielplatzes mit einem Sperrpfosten auf dem Gehweg kollidierte und die Kontrolle über den Roller verlor.