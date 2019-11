Angebot für Menschen in der zweiten Lebenshälfte : In der „Kulturbar Beuel“ vernetzen sich Kulturinteressierte

Weitere Treffen

Das zweite Treffen ist am Freitag, den 13. Dezember, ebenfalls ab 10 Uhr. Ab 2020 wird es dann einen Jour Fixe geben, wahrscheinlich jeweils am ersten Freitag im Monat. Die Treffen werden von Danielle Wiesner - von den Driesch und Birgit Beyer-Heinig organisiert und moderiert. Ort der Treffen ist jeweils die KulturKneipe im ersten Stock des Kulturzentrums Brotfabrik in der Kreuzstraße. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.kultur-beuel.de ⇥vda