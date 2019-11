100 Jahre alte Tradition : Martinszug mit 1700 Kindern zog durch Beuel

Beuel. 1700 Kinder sind beim Sankt Martin-Umzug mit ihren Laternen durch die Beueler Innenstadt gezogen. Hinter dem Umzug von Bonns größtem Umzug steht auch eine komplexe Logistik.

Am Donnerstag um 17.15 Uhr war es wieder so weit: Der größte Martinszug in Bonn mit über 1700 angemeldeten Teilnehmern setzte sich in Beuel in Bewegung.Zugleiter Joachim Mertens, der seit mehr als 40 Jahren den Martinszug in Beuel-Mitte leitet, gab den Weg in der Ringstraße frei. Vorneweg, wie könnte es anders sein, Sankt Martin auf seinem Pferd. Ob die vielen Zuschauer am Wegesrand bemerkt haben, dass nicht Stephan Kern, wie all die Jahre zuvor, als St. Martin den Zug anführte? „Stephan Kern hatte sich eine Woche vorher seine Schulter angebrochen“, war vom Beueler Martinsausschuss zu hören. Mit Thomas Janicke habe man kurzfristig einen Vertreter gefunden, der hoch zu Ross als Martin bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat.