Bauprojekt wird zum Millionengrab : Prozessauftakt zum Rhein-Palais am Bonner Bogen

Die Baustelle am Bonner Bogen

So sieht es nach Auskunft von Bauherr Ewald Hohr aktuell auf der Baustelle an der Joseph-Schumpeter-Allee am Bonner Bogen aus: Der erste Bauabschnitt des Projektes ist weitgehend erstellt, es werden die Außenanlagen und die Tiefgarage fertiggestellt und für die Gebrauchsabnahme vorbereitet. Haus 1 und 2 mit 4500 Quadratmetern Nutzfläche sind fertig. Haus 3 und 4 werden im Frühjahr 2020 fertig, Haus 5 bis 8 und auch die beiden Foren befinden sich in der Fertigstellung. Insgesamt soll der Bauabschnitts im Herbst 2020 fertig sein.

Der zweite Bauabschnitt des Projektes hat begonnen, hier sind die Gründungsmaßnahmen, die durch eine fehlende Tragfähigkeit der „Großen Grube“ notwendig waren, erfolgt. Die kontaminierten Böden wurden so weit wie nötig entfernt und den entsprechenden Deponien zugeführt. Diese Arbeiten werden, wie im Vertrag vorgesehen, durch den Gutachter bis ins Detail überwacht und dokumentiert. Auf den circa 300 Bohrpfählen und dem darauf liegenden Pfahlrost werden die Gebäude des zweiten Bauabschnittes erstellt. Der dritte Bauabschnitt muss ebenfalls in der gleichen Art und Weise vorbereitet werden. Will heißen: Aushub der Baugrube und Entsorgung des kontaminierten Bodenmaterials. Anschließend werden circa 400 Bohrpfähle gesetzt sowie Pfahlrost und Bodenplatte gebaut. hol