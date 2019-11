Mithilfe von Facebook : Neues Pferd für Sankt Martin in Geislar

Neues Pferd für Sankt Martin in Geislar

Geislar Aufregung gab es bei den Geislarer Ortsvereinen am Dienstag: Das Pferd für Sankt Martin am Martinszug ist krank. Kurzerhand startete der Bürgerverein bei Facebook einen Aufruf, um Ersatz zu finden.

Die Geislarer Ortsvereine waren am Dienstag in Aufregung: Das Pferd für Sankt Martin alias Axel Heinzen steht krank in seinem Stall nahe Lohmar. Der Pferdebesitzer hatte Thorsten Henseler vom Bürgerverein informiert, dass das Pferd aufgrund seines Gesundheitszustands Musik und Feuer beim Martinszug nicht verkraften könnte. Unverzüglich startete Henseler einen Facebook-Aufruf: „Wer kennt einen, der ein Pferd hat?“