Brandstiftung vermutet : Auto brennt auf Wanderparkplatz in Geislar aus

Erneuter stand ein Pkw am Wanderparkplatz L269 in Geislar völlig in Brand.

Geislar Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres brannte ein PKW am Parkplatz an der Siegaue völlig aus. Wahrscheinlich war es Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Montagmorgen gegen 3.10 Uhr brannte erneut ein abgestellter Pkw auf dem Wanderparkplatz an der L269 in Geislar völlig aus. Vermutlich handelte es sich um einen Renault Clio.

Der Brand ist bereits das dritte brennende Auto innerhalb eines Jahres am Wanderparkplatz in Geislar. Bereits am 23. Mai dieses Jahres und am 29. November des vergangenen Jahres brannten dort zwei PKWs völlig aus.