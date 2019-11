Einbruch in der Max-Planck-Straße : Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher in Bonn-Lannesdorf

Symbolbild. Foto: Silas Stein/Symbolbild

Bonn-Lannesdorf Am Montagvormittag nahm die Polizei einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher in Bonn-Lannesdorf nach einem Zeugenhinweis fest. Er wird beschuldigt, in ein Haus an der Max-Planck-Straße eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen gegen den 51-Jährigen dauern derzeit noch an.



Von Jill Mylonas

Ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher wurde am Montag in Bonn-Lannesdorf nach einem Zeugenhinweis festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine aufmerksame Zeugin die Polizei gegen 11.45 Uhr verständigt, nachdem sie verdächtige Geräusche an der Hintertür eines Hauses an der Max-Planck-Straße wahrgenommen und dort anschließend einen mutmaßlichen Einbrecher beobachtet hatte.

Zum Tatort eilten daraufhin Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg. Gleichzeitig fahndeten mehrere weitere Streifenwagen im Nahbereich, und es gelang ihnen, einen 51-Jährigen auf der Paracelsusstraße zu stellen, auf den die von der Zeugin mitgeteilte Täterbeschreibung zutraf.

