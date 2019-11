Mittelstraße in Plittersdorf gesperrt : Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall mit mehreren Pkw

Mittelstraße in Plittersdorf gesperrt

Bonn In Plittersdorf hat es am frühen Abend einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei verletzte sich ein Rollerfahrer, als er von mehreren Autos erfasst wurde. Die Mittelstraße ist teilweise voll gesperrt.

In Bonn ist es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer zwischen mehrere Pkw geriet und sich dabei verletzte. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Mittelstraße in Plittersdorf.