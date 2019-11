Kürzungen zurückgenommen : Godesberger Politiker sprechen sich für Jugendzeltplatz aus

Schweinheim Die Bad Godesberger Bezirksvertretung spricht sich einstimmig für den Erhalt des Angebots in Schweinheim aus. Das letzte Wort allerdings hat der Rat. Der entscheidet im Dezember, ob der Zeltplatz auch nach 2021 noch genutzt werden kann.

Die Betreiber des Jugendzeltplatzes in Schweinheim können erst einmal aufatmen. In ihrer jüngsten Sitzung sprach sich die Bezirksvertretung einstimmig dafür aus, das Angebot zu erhalten. Damit vollbrachten die Politiker eine inhaltliche Kehrtwende. Denn in den letzten Haushaltsberatungen hatten Politik und Verwaltung das Angebot eigentlich auf die Streichliste gesetzt. Ende 2021 sollte Schluss sein. Nun erhielt der Verein Jugendzeltplatz Bonn zumindest von den Bad Godesbergern Rückenwind. Ob sich auch der Rat, der in dieser Frage das letzte Wort hat, der Entscheidung anschließt, wird sich in seiner nächsten Sitzung am 12. Dezember zeigen.