Uhren und Schmuck in der Nordstadt entwendet : Bonner Polizei fahndet nach mutmaßlichen Einbrechern

Uhren und Schmuck in der Nordstadt entwendet

Bonn Nach einem Wohnungseinbruch in der Bonner Nordstadt im August fahndet die Polizei jetzt nach zwei Tatverdächtigen.

Die Bonner Polizei fahndet mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am 2. August 2019 in eine Wohnung in der Bonner Nordstadt eingebrochen zu sein.