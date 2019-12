Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets verlieren bei der BG Göttingen mit 77:80

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben am Samstagabend gegen die BG Göttingen mit 77:80 verloren. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Thomas Päch in der BBL ein Krisenteam und verbringt Weihnachten im Tabellenkeller.

Es sollte die Fortsetzung der Aufholjagd in der Basketball-Bundesliga werden, doch die Telekom Baskets mussten die BG Göttingen nach einer 77:80 (18:24, 24:19, 12:14, 23:23)-Auswärtsniederlage vorbeiziehen lassen und stecken im Tabellenkeller fest. Damit sind die Baskets weiter das einzige Team ohne Auswärtssieg, der Druck ist vor der nächsten Kellerparty gegen die Hamburg Towers am zweiten Weihnachtstag (15 Uhr, Telekom Dome) nicht gerade kleiner geworden.

Die Baskets begannen gehandicapt: Trey McKinney Jones war mit einer Magen-Darm-Grippe in Bonn geblieben, Joshiko Saibou aus gleichem Grund angeschlagen. Dennoch gelang ihnen ein guter, weil wie gewünscht, flotter Start. Zügig allerdings übernahm bei den Hausherren Rückkehrer Alex Ruoff das Heft des Handelns und bereitete den Baskets mit intelligentem Passspiel einige Probleme. Da gleichzeitig Bonn wieder einfache Punkte liegenließ, konnte Göttingen sich leicht absetzen.

Baskets-Trainer Thomas Päch forderte in einer Auszeit mehr Engagement in der Defense und sein Team konnte die Lücke auf der Anzeigetafel mit der Chefempfehlung und den Dreiern von Simons wieder schließen. Zur Pause waren die Baskets wieder im Spiel, lagen mit einem Punkt zurück (42:43). Zehn Ballverluste waren ein Ansatzpunkt für Verbesserungen in der zweiten Halbzeit.