Viertelfinale gegen Oldenburg : Telekom Baskets Bonn scheiden im Kampf um den Pokal aus

Bonn Die Telekom Baskets Bonn verlieren im Pokal-Viertelfinale 81:88 gegen den ewigen Rivalen, die EWE Baskets Oldenburg. Bis zur Pause hielten die Bonner ordentlich dagegen, ließen dann aber abreißen. Alle Versuche, die Lücke noch einmal zu schließen, wehrten die Niedersachsen ab.

Als Max Rendschmidt Ulm aus der Lostrommel zog, waren die Spieler der Telekom Baskets schon in ihrer Kabine. Wie schon so oft in der Vergangenheit hatten die Bonner gegen die EWE Baskets Oldenburg den Kürzeren gezogen. Der Bonner Kanu-Olympiasieger war als Losfee im Telekom angetreten und bedauerte, dass sein Heimatverein den Weg in die Lostrommel nicht gefunden hatte. „Ich hätte Bonn gerne ein attraktives Spiel beschert“, sagt er nach der Partie auf dem Parkett.