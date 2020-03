Fußball-Regionalliga : Folgen von Corona für Bonner SC nicht absehbar

Bonn Der Fußball-Regionalligist Bonner SC muss Kurzarbeitergeld beantragen. Währenddessen Zuschauereinnahmen bleiben aus und es droht der massive Verlust von Sponsoreneinnahmen. „Eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt wäre absolut unseriös“, so ein Präsidiumsmitglied.

Die Corona-Krise hat auch den Fußball-Regionalligisten Bonner SC fest im Griff. Als Konsequenz wird der BSC für alle sozialversicherungspflichtig Angestellten, also in der Hauptsache für Spieler und Trainer, Kurzarbeitergeld beantragen. Die BSC-Jugendtrainer werden über eine Übungsleiterpauschale entlohnt. Am gestrigen Donnerstag informierte der Verein die betroffenen Akteure, die den Antrag noch schriftlich bestätigen müssen. „Das betrifft rund die Hälfte der ersten Mannschaft“, berichtet BSC-Vorstandsmitglied Stefan Krämer.

Am Mittwochabend hatte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den Spielbetrieb der Regionalliga West zunächst bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Laut den aktuellen Plänen soll am 26. April weiter gespielt werden. Darauf hatten sich der Fußballausschuss des WDFV und die Vereinsvertreter der Regionalliga West im Rahmen einer außerordentlichen Staffeltagung via Telefonkonferenz einvernehmlich verständigt. Noch in der vergangenen Woche war der Spielbetrieb zunächst mit sofortiger Wirkung bis zum 22. März ausgesetzt worden.