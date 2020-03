Spieltage abgesagt : Auch der Bonner SC hat Zwangspause wegen des Coronavirus

Skeptisch zeigt sich BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer, was den Termin für eine Fortsetzung der Meisterschaftsrunde angeht. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Westdeutsche Fußballverband sagt die beiden nächsten Spieltage der Regionalliga ab. BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer verordnet seinen Spielern ein freies Wochenende.

Nun hat auch der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Infektionsgefahr am Freitagmittag entschieden, den kompletten Spielbetrieb in der Regionalliga West der Herren ab sofort bis zum 22. März ruhen zu lassen. Diese Absage betrifft den 29. und den 30. Spieltag sowie die ursprünglich für den 18. März vorgesehenen Nachholspiele.

Mit dieser Entscheidung des Verbandes hat sich auch die noch am Freitagmorgen geäußerte Absicht des Bonner SC erledigt, das Heimspiel am 22. März gegen den Wuppertaler SV ohne Zuschauer auszutragen. Für nächste Woche hat der WDFV die Vereine der West-Staffel eingeladen, um gemeinsam mit ihnen das weitere Vorgehen zu besprechen.

BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer verordnete seinen Spielern zunächst einmal ein freies Wochenende. Ein für Samstag spontan verabredetes Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln musste ebenfalls abgesagt werden. „Wir werden am Montag oder Dienstag wieder ins Training einsteigen“, berichtet Nehrbauer. „Wir müssen – Stand jetzt – ja davon ausgehen, dass wir dann wieder am 27. März bei Alemannia Aachen spielen.“

Allerdings glaubt der Bonner Coach nicht wirklich daran, dass dann der Spielbetrieb in der Regionalliga West bereits weitergeht. „Ich denke, das wird länger dauern“, meint er. Nach Ansicht des 42-Jährigen wäre es das Beste, die Spielzeit 2019/2020 zu beenden und mit der gleichen Besetzung plus den Aufsteigern aus den Oberligen in der Saison 2020/2021 wieder einzusteigen. „Aber das ist natürlich nur meine persönliche Sicht der Dinge“, betont Nehrbauer.