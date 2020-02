Fußball-Regionalliga : Bonner SC will gegen Bergisch Gladbach Revanche nehmen

Bonner SC will gegen Bergisch Gladbach Revanche nehmen

Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf des Bonner SC darf sich Cedric Mvondo (rechts) machen, da Linksverteidiger Markus Wipperfürth gesperrt ist. Foto: Boris Hempel

Bonn Das Gastspiel beim Tabellenletzten SV Bergisch Gladbach ist für den Bonner SC der Auftakt zu einer "englischen Woche". Das Hinspiel ist dem Team von Trainer Thorsten Nehrbauer noch sehr präsent.

Dumm, ungeschickt oder ungerecht? Die entscheidende Szene des Duells zwischen den Fußball-Regionalligisten Bonner SC und Fortuna Köln am Karnevalssamstag sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. In der 96. Minute – 120 Sekunden zuvor hatte BSC-Kapitän Mario Weber für die 2:1-Führung gesorgt – entschied der Unparteiische auf Strafstoß für Köln, den Roman Prokoph zum glücklichen 2:2 für die Fortuna verwandelte. BSC-Linksverteidiger Markus Wipperfürth soll Kölns Kelvin Lunga noch innerhalb des Strafraums regelwidrig zu Fall gebracht haben. Die Videoaufzeichnungen brachten schließlich Gewissheit. „Es war kein Foul, sondern eine Schwalbe“, sagt Bonns Trainer Thorsten Nehrbauer. „Natürlich war Lunga auf dem Weg aus dem Strafraum. Und natürlich wäre es besser gewesen, wenn Wipperfürth wegbleibt. Aber das ändert nichts daran, dass es eine Fehlentscheidung war.“

Überhaupt ist der 42-Jährige nicht gut auf die Gremien rund um die Regionalliga West zu sprechen. So wurde der BSC erst vor wenigen Tagen vom Verbandssportgericht über das Strafmaß für Bernard Mwarome nach dessen Roter Karte aus der Partie gegen die U23 des FC Schalke 04 informiert. „Es ist schade, dass es so lange gedauert hat, und zeigt die geringe Wertschätzung, die diese Gremien dem BSC entgegenbringen.“

Linksverteidiger Wipperfürth für sechs Partien gesperrt

Sechs Partien muss der Mittelfeldakteur insgesamt zusehen. Damit fehlt Mwarome noch in Bergisch Gladbach, am Mittwoch im Nachholspiel gegen Lippstadt und am darauffolgenden Sonntag im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Auf einen Einspruch gegen das Urteil werden die Bonner dennoch verzichten. „Das kostet nur Geld und bringt nichts“, sagt Nehrbauer.