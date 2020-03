Regionalliga West : Spiel des Bonner SC in Lotte fällt aus

BSC-Coach Thorsten Nehrbauer und sein Team können am Samstag nicht in Lotte antreten. Foto: Boris Hempel

Bonn Die Entwicklungen rund um das Coronavirus treffen nun auch den Bonner SC. Das für Samstag angesetzte Spiel des Regionalligisten bei den Sportfreunden Lotte wurde abgesagt. Auch die Austragung des nächsten Heimspiels des BSC ist ungewiss.

Das Thema Coronavirus trifft nun auch die Fußball-Regionalliga West mit voller Wucht. Die für Samstag geplante Partie des Bonner SC bei den Sportfreunden Lotte fällt aus. Nachdem die Gemeinde Lotte eine entsprechende Ordnungsverfügung erlassen hat, sagten die SF Lotte das Spiel am Donnerstagmittag ab. Damit hält sich der Verein an die Direktive, die der Deutsche Fußballbund an die Adresse der Amatuevereine gerichtet hat. „Der DFB, seine Regional- und Landesverbände sowie die DFL stehen in engem Austausch mit den zuständigen Institutionen. Wir vertrauen der Expertise der Behörden vor Ort", hatte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius erklärt.