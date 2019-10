Rheembacher Fastelovendsjecke : Rheinbach hat einen neuen Karnevalsverein

Rheinbach Erst im September gegründet, will der neue Karnevalsverein Rheembacher Fastelovendsjecke schon in der kommenden Session auftreten. Ein Tanzpaar und eine Tanzgruppe trainieren bereits dafür.

Sie nennen sich "Rheembacher Fastelovendsjecke", und sie wollen spätestens in vier Wochen zum Beginn der Session 2019/2020 im Rheinbacher Karnevalsgeschehen mit von der Partie sein. Die bislang 40 Aktiven des erst im September gegründeten Vereins werden in ihren schwarz-roten Uniformen eine neue Farbe ins jecke Treiben bringen.

Der Vorstand der Rheembacher Fastelovendsjecke arbeitet bis zum Sessionsende kommissarisch"

Nach eigenen Angaben haben die "Rheembacher Fastelovendsjecke" schon 20 Auftritte in Rheinbach und Umgebung eingeplant. Mit Mona Lanters und Nicklas Neumann haben sie auch schon ein Tanzpaar, das ebenso wie die Tanzgruppe in den vergangenen Wochen in einem Raum in Bonn-Kessenich "härter und intensiver als je zuvor" trainiert habe. "Um qualitativ hochwertige Tänze präsentieren zu können, steht den Tanzenden die Diplomtrainerin Marion Schurz mit Rat und Tat zur Seite.