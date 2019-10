Im Foyer des Rheinbacher Rathauses : Viel Interesse bei Fundsachenversteigerung in Rheinbach

Viel Interesse bei Fundsachenversteigerung in Rheinbach

Rheinbach Bei der Fundsachenversteigerung in Rheinbach ließ Auktionatorin Astrid Faßbender den Hammer fallen. Dabei kamen 49 Fundstücke zum Aufruf, darunter 29 Fahrräder, 18 Schmuckstücke und Uhren, aber auch eine Fahrrad-Sportbrille und eine Sporttasche.

"Nicht winken, nicht strecken, nicht aufstehen oder sonst irgendwie auffällig bewegen." Zumindest nicht aus Versehen. Wer die Ratschläge von Astrid Faßbender beachtete, musste auch kein Lehrgeld zahlen. Unbedachte Bewegungen könnte die Auktionatorin als Gebot werten für eine der Fundsachen, die am Donnerstag im Foyer des Rheinbacher Rathauses unter den Hammer kamen.

Bei der Versteigerung kamen 49 Fundstücke zum Aufruf, darunter 29 Fahrräder, 18 Schmuckstücke und Uhren, aber auch eine Fahrrad-Sportbrille und eine Sporttasche. Nicht alles, was zum Verkauf stand, fand den Gefallen der rund 50 Interessierten. Etwa das Silberkettchen und Anhänger mit Steinchen (Zirkonia), für das niemand das Mindestgebot von fünf Euro abgeben wollte. "Das sieht nach nichts aus. Es geht direkt in den Fundus zurück", sagte Faßbender, in deren Zuständigkeit als Leiterin des Bürgerbüros die Fundsachen fallen.