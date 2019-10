CO2-Bilanz : Diskussion um Umweltschutz bei Rheinbach Classics

Foto: Matthias Kehrein Das Oldtimer-Spektakel lockt Jahr für Jahr rund 20 000 Besucher in die Stadt.

Rheinbach Die Rheinbacher Oldtimer-Organisatoren debattieren über den Umweltschutz bei den Rheinbach Classics. Im Raum steht das Pflanzen neuer Bäume als Emissionsausgleich.

Von Edgar Auth

Die Rheinbach Classics gelten als das Aushängeschild der Glasstadt. Wenn an einem Wochenende im Juli auf dem Himmeroder und dem Prümer Wall sowie den umliegenden Gassen und Straßenzügen im Rheinbacher Zentrum rund 700 Oldtimer zu sehen sind, reisen Nostalgiefreunde von nah und fern an, um sich die automobilen Schätze aus der Nähe anschauen zu können. Ob solch eine Veranstaltung in Zeiten einer hitziger werdenden Klimadebatte noch zeitgemäß ist, wollten die Rheinbacher Grünen jetzt in einer Anfrage an Bürgermeister Stefan Raetz (CDU) wissen.

Die Antwort des Verwaltungschefs fiel eindeutig aus: Die Oldtimershow sei nicht nur eine Werbeveranstaltung für die Stadt, sie habe vielmehr eine positive CO2-Bilanz aufzuweisen, hieß es. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates hatte Grünen-Ratsherr Heribert Schiebener zuvor Angaben der Veranstalter zitiert, wonach jährlich mehr als 20 000 Besucher zu den Classics nach Rheinbach kommen.

Und: Mit über 300 Oldtimern am Classics-Sonntag, dem Publikumsmagneten der dreitägigen Zeitgeistschau "Musik, Motoren, Petticoats", sei der Korso durch Rheinbach voll ausgebucht gewesen, berichtete Schiebener. Mehr als 100 Fahrzeuge hätten außerdem am Samstag an der 180 Kilometer langen Rallye durch die Umgebung teilgenommen.

Info Classics in Zahlen Zu den Rheinbach Classics, die in diesem Jahr zum 14. Mal stattfanden, kamen an den drei Tagen im Juli rund 20 000 Besucher nach Rheinbach. Zu den Besonderheiten der Rheinbach Classics gehört, dass diese Großveranstaltung von einem Verein und seinen Helfern ehrenamtlich organisiert und durchgeführt wird. Rund 130 Freiwillige vor allem aus Rheinbacher Vereinen waren im Einsatz, dazu kamen 100 Kräfte der Feuerwehr und 32 Sanitäter an drei Rettungsstationen. Die hatten glücklicherweise wenig zu tun. Nur sechs Ölspuren erforderten den Einsatz der Feuerwehr. Die Absperrung hatte eine Sicherheitsfirma mit rund 70 Personen besetzt.

Raetz konterte unter Berufung auf die Zählung eines engagierten Ehepaares, dass die Emissionen auf der L 158 Richtung Meckenheim an einem normalen Ferienwochenende vielfach höher lägen als während des "Classics"-Wochenendes. Dort führen an einem Feriensamstag 13 404 Fahrzeuge Richtung Wilhelmsplatz und sonntags zwischen 8 und 18 Uhr 6281.

Kaum Dieselfahrzeuge

Für den Classics-Samstag seien 350 und den -Sonntag 450 Oldtimer gemeldet gewesen. Rechne man noch 100 unangemeldete und 50 Fahrzeuge von Händlern hinzu, komme man am Samstag auf etwa 500 und am Sonntag auf etwa 600 Autos, die diese Landstraße passierten. Unter den Oldtimern seien kaum Diesel- und nur eine Handvoll großvolumige US-Fahrzeuge.

Umweltbewusst sei es auch, dass nur eine einzige Ausfahrt mit nicht einmal 200 Kilometern Distanz unternommen worden sei, was Anwohner wenig tangiere. Umweltbeauftragte der Classics-Organisatoren kümmerten sich um die Sicherheit, legten Öl-Auffangmatten aus und reinigten das Ausstellerareal nach dem Ende der Schau. Ressourcenschonend sei auch, dass Oldtimer mindestens 30 Jahre, normale Autos derzeit im Schnitt aber nur 9,4 Jahre alt seien - also mit einer signifikant längeren Lebensdauer gesegnet sind. "Ein Klassiker hat also schon mindestens zwei neu produzierte Fahrzeuge ersetzt", fasste Raetz zusammen.

Die Herstellung eines einzigen Elektroautos verbrauche im Vergleich zu einem herkömmlichen Pkw doppelt so viele Ressourcen. Das Fazit des Verwaltungschefs: Die Classics leisteten sogar "einen sehr guten Beitrag für den Umweltschutz".

Generell werde bei fast jeder menschlichen Tätigkeit, Reisen, Veranstaltungen, Warenproduktion, Kirmes, Konzerte, CO2 ausgestoßen. Selbst während einer Ratssitzung "sind wir Klimakiller", sagte Raetz. Denn es gebe Mineralwasser in Flaschen. "Leitungswasser ungekühlt hat 0,36 Gramm CO2 pro Liter, demgegenüber Mineralwasser 211,35. Also trinken wir demnächst nur noch ungekühltes Leitungswasser?", fragte der Bürgermeister.

Info Oldtimer in Deutschland Von 42 Millionen zugelassener Fahrzeuge sind laut Bundesanstalt für das Straßenwesen 600 000 Oldtimer (1,45 Prozent). Ihre mittlere Jahresfahrleistung von 1200 Kilometern entspricht etwa fünf Prozent der durchschnittlichen Fahrleistung (22 000 Kilometer) von gewöhnlichen Pkw. Führen die Oldtimer genauso viel, würden sie laut Bundesanstalt 0,0174 Prozent der Pkw-Emissionen eines Jahres in Deutschland ausstoßen. Aufgrund ihrer geringen Anzahl sind es somit lediglich 0,0087 Prozent. Das Fazit der Stadtverwaltung Rheinbach lautet somit, dass Oldtimertreffen keine klimarelevanten Spuren hinterlassen würden.

Emissionen müssten ausgeglichen werden

Nicht alle Emissionen ließen sich zu 100 Prozent vermeiden. Um klimaneutral zu handeln, nannte er drei Möglichkeiten: vermeiden, reduzieren, kompensieren. Für klimaneutrale Rheinbach Classics müssten aber Emissionen an anderer Stelle ausgeglichen werden.