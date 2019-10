In Rheinbach : Premiere von „Ohne Probe ganz nach obe“ begeistert

Rheinbach Die Schauspieler Eva Marianne Kraiss und Michael Baute begeistern bei der Premiere von "Ohne Probe ganz nach obe" in Rheinbach.

Die Spannung entsteht dadurch, dass niemand - wahrlich niemand - weiß, was als Nächstes geschieht. Bei "Ohne Probe ganz nach obe", dem neuen Spontanleseformat von Rheinbach Liest, genießen die Zuhörer im Ladenlokal von Optik Sichtweise einen amüsanten Rundumschlag durch die Vielfalt gedruckter Texte. "Wir lesen wirklich alles - was habt ihr uns denn mitgebracht?", ermutigen die Schauspieler Eva Marianne Kraiss und Michael Baute das Publikum - und siehe da, schnell kommen zu der Grundausstattung, die die beiden aus Köln beziehungsweise Wuppertal bei ihrer Spontanlesung immer dabei haben, noch einige Druckwerke. Los geht es etwa mit der Geschichte "Aufstieg und Fall der Dynastie Sprüngli" aus der Geschichtensammlung "Warum sind die Mönche so dick?" von Hans Conrad Zander.

"Ariane Kotts Buch braucht einen Verlag"

Ein Höhepunkt ist das illustrierte Bilderbuchmanuskript von Schülerin Ariane Kott. "Der kleine Peng" schildert die Probleme und dafür mögliche Lösungen, wenn Kinder gerade an besonderen Tagen, beispielsweise an ihrem Geburtstag, außer Rand und Band geraten. Schuld ist natürlich "Herr Peng", den man aber, wie die Geschichte zeigt, in Schach halten kann. Für Ariane Kott ist es ein besonderer Moment, ihren Text "so toll vorgelesen zu bekommen". Und Kraiss urteilt: "Dieses Buch braucht einen Verlag!"