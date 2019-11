Amtsgericht Rheinbach : Mann fuhr Frauen beim Weihnachtsbaumkauf in Rheinbach an

Mann fuhr Frauen beim Weihnachtsbaumkauf in Rheinbach an

BONN/RHEINBACH Rechtskräftig ist jetzt ein Urteil gegen einen 31-Jährigen, der vor zwei Jahren zwei Frauen beim Weihnachtsbaumkauf in Rheinbach angefahren hatte. Der Mann wurde bereits im Mai verurteilt, legte jedoch Berufung ein.

Am 10. Dezember 2017 befuhr ein heute 31-Jähriger die Kreisstraße 56 zwischen der Kreuzung „Zu den vier Winden“ und Todenfeld südlich von Rheinbach. In der langgezogenen Rechtskurve in Höhe Berscheid erfasste er auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Wagen zwei Frauen, 51 und 58 Jahre alt, die gerade einen Weihnachtsbaum in ihren VW-Transporter verladen wollten. Beide Frauen wurden verletzt und leiden noch heute an den Folgen.