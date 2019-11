Feuerwehreinsatz in Rheinbach : Feuerwehr muss undichten Stickstofftank abdichten

Feuerwehreinsatz in Rheinbach

Mehrere Feuerwehrkröfte mussten sich am Samstagabend um den undichten Stickstofftank kümmern. Foto: Axel Vogel

Rheinbach. Wegen eines undichten Ventils eines Stickstofftankes musste die Feuerwehr Rheinbach an Samstagabend zu einem Betriebsgelände an der Heisenbergstraße ausrücken.

