Neue Bäume : In Meckenheim wurde für das Klima gebuddelt

Meckenheim Als Ausrichter der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hatte das Land Schleswig-Holstein im Vorfeld zur Aktion "Einheitsbuddeln" aufgerufen. Jeder Einwohner von Deutschland sollte zum 3. Oktober einen Baum pflanzen, um auf diese Weise die Klimakrise zu bremsen.

Auch Meckenheim folgte am Mittwoch nun dem Aufruf. Und so pflanzte die Baumschule Ley um Geschäftsführer Christoph Dirksen mit Bürgermeister Bert Spilles und Susanne Reven vom städtischen Fachbereich Verkehr und Grünflächen zwei Hainbuchen auf dem neuen Spielplatz im Merler Keil. "Hainbuchen sind der Geheimtipp. Die Bäume werden in der Krone breiter als andere, spenden dadurch in heißen Sommern Schatten, sind bei uns heimisch, binden CO2, sodass Sauerstoff entsteht, und nehmen Feinstaub auf", erklärte Dirksen den Nutzen der Aktion.