Freier Eintritt : Vierte Kinotage in Swisttal starten Ende Dezember

Die Organisatoren der Kinotage: (v.l.) Jeannine Kunz, Silke Adamek, Karl-Heinz Müller, Petra Kalkbrenner und Sebastian Greven. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal Vom „Dschungelbuch“ bis „Aladdin“: Zum vierten Mal laden Kinder- und Jugendring (KJR) und Gemeinde Swisttal in diesem Winter zu den Swisttaler Kinotagen ein. Die Filme werden in den jeweiligen Dorfhäusern der zehn Swisttaler Ortschaften bei freiem Eintritt gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerda Saxler-Schmidt

Richtiges Kino-Feeling mit attraktiven Filmen, Popcorn und Getränken – direkt vor der Haustür. Zum vierten Mal laden Kinder- und Jugendring (KJR) und Gemeinde Swisttal in diesem Winter zu den Swisttaler Kinotagen ein.

Das Besondere: Die Filme für Kinder und Jugendliche, Familien und Film-Fans werden in den jeweiligen Dorfhäusern der zehn Swisttaler Ortschaften gezeigt, bei freiem Eintritt. Frisches Popcorn und ein Getränk gibt es für zusammen einen Euro. „Möglich ist das dank der guten Kooperation mit dem Kinder- und Jugendring und der guten finanziellen Unterstützung der Städte- und Gemeindenstiftung der Kreissparkasse Köln im Rhein-Sieg-Kreis“, betonte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner bei der Präsentation des Programms gemeinsam mit dem KJR-Vorsitzenden Karl-Heinz Müller, dem KSK-Regionaldirektor Rheinbach, Sebastian Greven, und dem Orga-Team in der Gemeindeverwaltung, Jeannine Kunz und Silke Adamek.

Die Filmauswahl wurde auf Basis einer Befragung der Kinder und Jugendlichen in den Swisttaler Schulen getroffen. Die Kinoabende beginnen jeweils um 17.30 Uhr, mit Ausnahme der langen Kino-Nacht zum Abschluss, bei der ab 16.30 Uhr nacheinander insgesamt drei Filme gezeigt werden, wobei der dritte für Erwachsene ist. „Wir wollen in diesem Jahr die Marke von 500 Besuchern knacken“, kündigte der KJR-Vorsitzende Müller an. Mit den attraktiven Filmen könne das auch gelingen, waren sich die Organisatoren einig.

Los geht es am Freitag, 27. Dezember, im Dorfhaus in Ludendorf mit dem Klassiker „Das Dschungelbuch“. Im neuen Jahr geht es weiter am Freitag, 3. Januar 2020, im Bürgerhaus in Morenhoven mit „Dumbo“, gefolgt am Sonntag, 12. Januar, im Josef-Bienentreu-Haus in Essig vom Pferdefilm mit den spannenden Abenteuern des Mädchens Mika.

„Drachenzähmen leicht gemacht 3“ heißt es am Sonntag, 19. Januar, in der Alten Schule in Dünstekoven und am Freitag, 24. Januar, in der Mensa der Georg-von-Boeselager-Schule in Heimerzheim „Bailey – Ein Hund kehrt zurück“. Im Dorfhaus Straßfeld wird am Freitag, 31. Januar, der Film „Pets 2“ gezeigt und am Freitag, 28. Februar, im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Buschhoven „König der Löwen“.

Im Dorfhaus in Miel folgt am Sonntag, 1. März, der neue Fantasy-Musical-Film „Aladdin“ und am Sonntag, 8. März, im Dorfhaus Ollheim der Film „Coco – lebendiger als das Leben“.

Den Abschluss der vierten Swisttaler Kinotage bildet die erste lange Kinonacht im Dorfhaus in Odendorf am Freitag, 13. März. Dann wird um 16.30 Uhr „Angry Birds Teil 2“ gezeigt, um 18.30 Uhr „MEG“ und ab 20.30 Uhr für die erwachsenen Filmfreunde der Kriegsfilm-Klassiker „Die Wildgänse kommen“.