Täter auf der Flucht : Bewaffnete überfallen Supermarkt in Meckenheim

Bewaffnete überfallen Supermarkt in Meckenheim

Bonn/Meckenheim Maskierte und bewaffnete Räuber haben am Dienstagabend einen Supermarkt in Meckenheim-Merl überfallen. Die Unbekannten setzten dabei Reizgas ein, vier Angestellte wurden verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Am Dienstagabend haben zwei maskierte Männer einen Supermarkt in Meckenheim-Merl überfallen. Nach Polizeiangaben betraten die noch Unbekannten gegen 21.25 Uhr den Markt an der Heinz-Gottschalk-Straße, bedrohten die Mitarbeiter mit einer Handfeuerwaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld.