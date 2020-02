Stromausfall am Dienstagmittag : Defekt sorgt für Stromausfall in Bornheim-Roisdorf

Bornheim Dienstagmittag ist in Bornheim-Roisdorf der Strom ausgefallen. Insgesamt waren 1700 Haushalte betroffen.

In Bornheim-Roisdorf und Alfter ist am Dienstagmittag der Strom ausgefallen. Insgesamt waren 1700 Haushalte in Teilen Rosidorfs und Alfter betroffen. Der Strom war den Angaben des Versorgers Rheinenergie zufolge um 12.25 Uhr ausgefallen. Grund dafür sei eine defekte Umspannanlage gewesen. Techniker hätten sich um die Behebung des Stromausfalls bis in den Nachmittag hinein gekümmert.