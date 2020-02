Bahnübergang während Einsatz gesperrt : Pkw brennt an Haltestelle in Walberberg aus

In Walberberg ist an der Haltestelle der Linie 18 ein Pkw ausgebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Walberberg Im Bornheimer Stadtteil Walberberg stand am Montagabend ein Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte diesen schnell unter Kontrolle bringen. Ein Kleidercontainer wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

In Bornheim kam es am Montagabend zu einem Pkw-Brand an der Haltestelle Walberberg. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim vor Ort mitteilte, stand das Auto in Vollbrand, als die rund 40 Einsatzkräfte aus Merten und Walberberg eintrafen, konnte dann aber relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ausdehnung des Feuers auf ein Gebüsch sowie einen Kleidercontainer konnte die Feuerwehr ebenfalls verhindern.