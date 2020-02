Miss NRW Kim Irmgartz : Bornheimerin landet unter Top 12 bei Miss-Germany-Wahl

Rust/Bornheim Fürs Treppchen hat es nicht ganz gereicht: Kim Irmgartz aus Bornheim ist bei der Wahl zur Miss Germany im Europapark Rust unter den Top 12 gelandet. Die 29-Jährige Miss NRW zeigte sich dennoch zufrieden.

Am Ende hatte die Miss Schleswig-Holstein Leonie von Hase bei der Wahl zur Miss Germany am Samstagabend im Europapark Rust die Nase vorn. Die 35-Jährige setzte sich gegen 15 Kandidatinnen durch und darf sich nun neben dem begehrten Titel über ein Auto für ihr Amtsjahr, Sachpreise, Reisen sowie diverse PR-Termine im In- und Ausland freuen. Eine sehr gute Figur im südbadischen Rust bei Freiburg machte auch die amtierende Miss NRW Kim Irmgartz . Die 29-Jährige aus Bornheim schaffte es zwar nicht ganz aufs Siegertreppchen, kam aber unter die Top 12 im Finale. Genauere Platzierungen werden nicht bekanntgegeben.

Insgesamt war die Polizistin mit dem Verlauf des Glamour-Events keineswegs unzufrieden. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Insgesamt war das einfach eine tolle Erfahrung. Klar habe ich Ehrgeiz, aber enttäuscht bin ich keineswegs. Überhaupt: Es soweit geschafft zu haben, ist schon toll. Man sieht, dass man Vieles schaffen kann, wenn man an sich glaubt. Und am Montag geht es um 7.30 Uhr wieder ganz normal weiter“, sagte die Beamtin und Spitzensportlerin im Motocross mit einem Lächeln.

Zuvor hatte sie sich in Abendgarderobe, bei der Choreographie und der Video-Vorstellung dem Publikum und der Jury präsentiert. Auf die Bikini-Runde und den Auftritt im Badeanzug wurde gänzlich verzichtet. „Wir möchten die Persönlichkeit der einzelnen Teilnehmerinnen stärker in den Fokus rücken und die Veranstaltung zeitgemäßer gestalten“, betonte Max Klemmer von der Miss Germany Corporation. Abgesagt wurden auch die zahlreichen Vorwahlen zur jeweiligen Landes-Miss, die oft in Großraum-Diskotheken über die Bühne gingen. Stattdessen setzte die Miss Germany Corporation auf ein Online-Voting, bei der sich die Teilnehmerinnen per Video präsentierten.