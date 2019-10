Einbruch in Troisdorfer Getränkemarkt : Einbrecher stehlen Tabak im Wert Tausender Euro

Troisdorf Mehrere Tausend Euro haben Unbekannte in Troisdorf in Form von Tabakwaren erbeutet. Die Einbrecher sollen dabei eine Werbetafel des Getränkemarktes demontiert haben, um durch das dahinterliegende Fenster einzusteigen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Spicher Straße in Troisdorf eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Zunächst hätten die mutmaßlichen Einbrecher eine Werbetafel an der Außenwand des Gebäudes demontiert, um dadurch an die dahinterliegende Fensterscheibe zu gelangen.