Mehr als 3000 Euro erbeutet : 69-Jährige fällt auf Trickbetrüger in Troisdorf rein

69-Jährige fällt auf Trickbetrüger in Troisdorf rein

Am Dienstag ist eine Frau aus Troisdorf einem Trickebtrüger zum Opfer gefallen. (Symbolbild).

Troisdorf Am Dienstag ist eine Frau aus Troisdorf einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Ein Anrufer gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erbeutete mehr als 3000 Euro.

Am Dienstagmittag meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft telefonisch bei einer 69-jährigen Troisdorferin. Wie die Polizei mitteilte gab er an, dass der Computer der Frau einen Sicherheitshinweis gesendet habe und er den Fehler nun per Fernwartung beheben wolle.